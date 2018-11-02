Обстрелы ДНР: мины ВСУ накрыли Горловку, Донецк и Ясиноватую
ВСУ за сутки 23 раза нарушили режим прекращения огня и выпустили по ДНР 131 боеприпас. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
Обстрелам со стороны ВСУ подверглись Горловка и ее поселки – шахты имени Гагарина и Зайцево, Ясиноватая и прилегающее к ней село Крутая Балка. Еще украинские силовики обстреляли район бывшей воздушной гавани Донецка («Вольво-Центр»), села Спартак и поселок Александровка. Под огнем ВСУ оказались и села на юге Республики - Ленинское, Саханка и Коминтерново.
Украинские силовики били из минометов калибром 120 миллиметров, вооружений БМП и БТР, гранатометов и крупнокалиберного стрелкового оружия.