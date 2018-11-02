2018-11-02T10:03:30+03:00
Общество

Выборы в ЛНР 2018: ЦИК разъяснила порядок голосования вне избирательного участка

На выборы в ЛНР в 2018 году вне избирательного участка должна быть уважительная причина
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Голосование вне избирательного участка осуществляется на дому в день голосования и проводится на основании письменного заявления избирателя с указанием уважительных причин, в том числе по состоянию здоровья. Об этом сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии ЛНР Екатерина Терещенко.

- Указанное заявление или устное обращение может быть подано избирателем или по его просьбе другим лицом. Образец заявления можно получить в участковой избирательной комиссии. В случае устного обращения по прибытии членов УИК избиратель подтверждает свой запрос письменным заявлением, – уточнила она.

Терещенко отметила, что если избиратель не может самостоятельно прибыть на избирательный участок для голосования по причине инвалидности или по состоянию здоровья, то он представляет собственноручно заверенную копию справки об инвалидности либо справку врача о состоянии здоровья членам УИК. Если избиратель не сможет прибыть на избирательный участок в силу преклонного возраста, справка от врача в этом случае не требуется.

- Голосование вне избирательного участка проводят не менее двух представителей УИК, которые должны иметь при себе предварительно опечатанный переносной ящик для голосования и избирательные бюллетени. Для получения бюллетеня избиратель предъявляет членам УИК документ, который удостоверяет его личность и подтверждает его избирательный адрес, и расписывается в получении избирательного бюллетеня. Также избиратель расписывается в списке избирателей, голосующих вне помещения для голосования в день голосования, – пояснила секретарь ЦИК.

Она добавила, что в случае, если избиратель не способен самостоятельно расписаться в получении бюллетеня, заполнить и/или опустить его в переносной ящик для голосования, он вправе воспользоваться помощью другого лица.

- Избиратель, который в день голосования не сможет прибыть в помещение для голосования того избирательного участка, где он включен в список избирателей, вправе получить открепительное удостоверение и принять участие в голосовании на том избирательном участке, на котором он будет находиться в день голосования, – акцентировала внимание Терещенко.

Представитель Центризбиркома подчеркнула, что открепительное удостоверение выдается как территориальной избирательной комиссией, так и УИК на основании письменного заявления избирателя с указанием причины, по которой ему требуется такой документ. Повторная выдача открепительного удостоверения не допускается, в случае утраты дубликат не выдается.

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