2018-11-01T17:35:25+03:00
Общество

Предвыборный рейтинг Пушилина превысил 55 процентов

При этом рейтинг ОД «Донецкая Республика» достиг 54 процентов
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта peopleandcountries.comФОТО: архив сайта peopleandcountries.com
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До выборов Главы Донецкой Народной Республики и депутатов Народного Совета осталось всего десять дней и центр социологических исследований «Особый статус» подвёл промежуточные итоги предвыборной гонки.

— По данным исследования, поддержать кандидатуру Пушилина намерены 55,2 процента избирателей, намеренных участвовать в выборах. Рейтинг Романа Храменкова составляет 9,3 процента, Натальи Шишкиной – 5,1 процента, Владимира Медведева – 2,7 процента, Романа Евстифеева – 3,9 процента, не определились с выбором 23,8 процента респондентов, которые намерены голосовать, — гласят результаты исследования, которые сегодня поступили в редакцию Донецкого Агентства Новостей.

Данные основаны на опросе жителей всех городов и регионов Донецкой Народной Республики. Важно отметить, что в опросе приняла участие одна тысяча реципиентов. 75 процентов этих людей готовы проголосовать 11 ноября и выбрать нового Главы Республики и депутатов Народного Совета.

Между тем, рейтинг кандидатов от общественного движения «Донецкая Республика» на должности депутатов Народного Совета достиг 54 процентов.

Напомним, что выборы Главы ДНР и депутатов Народного Совета состоятся 11 ноября. Международные наблюдатели уже высказали своё мнение о процессе подготовки Республики к выборам.

Подробнее о том, что наблюдатели из Испании, Турции и Нидерландов думают о выборах в ДНР 2018, читайте в материале нашего корреспондента.

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