Выборы в ЛНР 2018: в ЦИК разъяснили, как голосовать вне избирательного участка

СЕГОДНЯ 16:57 2018-11-01T16:57:26+03:00

ЦИК проведёт выборы в ЛНР 2018 не только на избирательных участках, но и на дому у тех избирателей, которые не смогут по уважительным причинам прийти на участок

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Центральная избирательная комиссия разъяснила, что выборы в ЛНР 2018 пройдут не только на избирательных участках. В случае, если избиратели по объективным причинам, не смогут отдать свой голос на участке, они могут сделать это дома. Об этом сегодня, 1 ноября, рассказала секретарь Центральной избирательной комиссии Луганской Народной Республики Екатерина Терещенко.

— Голосование вне избирательного участка осуществляется на дому в день голосования и проводится на основании письменного заявления избирателя с указанием уважительных причин, в том числе по состоянию здоровья. Указанное заявление или устное обращение может быть подано избирателем или по его просьбе другим лицом, — рассказала Екатерина Терещенко.

Она отметила, что образец заявления можно получить непосредственно в участковой избирательной комиссии. Для проведения голосования на дому, избиратель должен предоставить собственноручно заверенную копию справки об инвалидности либо справку врача о состоянии здоровья членам УИК. Если же избиратель не может прийти на избирательный участок в силу преклонного возраста, то справка от врача не требуется.

Отдать голос избиратель может в присутствии не менее двух представителей УИК, которые должны иметь при себе предварительно опечатанный переносной ящик для голосования и избирательные бюллетени.

Напомним, что выборы в ЛНР назначены на 11 ноября. Участковые избирательные комиссии уже получили предварительные списки избирателей.

Подробнее об этом в материале нашего корреспондента.