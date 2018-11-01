2018-11-01T16:57:26+03:00
Общество

Выборы в ЛНР 2018: в ЦИК разъяснили, как голосовать вне избирательного участка

ЦИК проведёт выборы в ЛНР 2018 не только на избирательных участках, но и на дому у тех избирателей, которые не смогут по уважительным причинам прийти на участок
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
ФОТО: архив сайта m.gazeta.ruФОТО: архив сайта m.gazeta.ru
Изменить размер текста:

Центральная избирательная комиссия разъяснила, что выборы в ЛНР 2018 пройдут не только на избирательных участках. В случае, если избиратели по объективным причинам, не смогут отдать свой голос на участке, они могут сделать это дома. Об этом сегодня, 1 ноября, рассказала секретарь Центральной избирательной комиссии Луганской Народной Республики Екатерина Терещенко.

— Голосование вне избирательного участка осуществляется на дому в день голосования и проводится на основании письменного заявления избирателя с указанием уважительных причин, в том числе по состоянию здоровья. Указанное заявление или устное обращение может быть подано избирателем или по его просьбе другим лицом, — рассказала Екатерина Терещенко.

Она отметила, что образец заявления можно получить непосредственно в участковой избирательной комиссии. Для проведения голосования на дому, избиратель должен предоставить собственноручно заверенную копию справки об инвалидности либо справку врача о состоянии здоровья членам УИК. Если же избиратель не может прийти на избирательный участок в силу преклонного возраста, то справка от врача не требуется.

Отдать голос избиратель может в присутствии не менее двух представителей УИК, которые должны иметь при себе предварительно опечатанный переносной ящик для голосования и избирательные бюллетени.

Напомним, что выборы в ЛНР назначены на 11 ноября. Участковые избирательные комиссии уже получили предварительные списки избирателей.

Подробнее об этом в материале нашего корреспондента.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Предвыборный рейтинг Пушилина превысил 55 процентов
За октябрь в ЛНР от обстрелов ВСУ погибли четверо мирных жителей. Один получил ранения
Бойцов ВСУ травят протухшими продуктами
В селе Петровское ДНР запустили новый участок газопровода
Частные АЗС ЛНР постепенно снизят цены на бензин до государственных
ВСУ продолжают нарушать «Минск» и стягивать к линии соприкосновения вооружение
Выборы в ДНР 2018: международные наблюдатели высоко оценили подготовку Республики
Бензин в Донецке подешевел на 4 рубля за литр
Почти тысяча человек в Свердловске ЛНР остались без света из-за упавшей электроопоры
Выборы ЛНР 2018: предварительные списки избирателей уже переданы участковым комиссиям
За минувшие сутки в ДНР два человека погибли в пожарах
В ДНР отменили монополию на закупку топлива для госпредприятий и органов власти
Обстрелы в ДНР: по территории Республики выпустили почти 50 боеприпасов
Ноябрьский талон будет посвящен юбилею симфонического оркестра Донецкой филармонии
Обстрелы в ЛНР: количество нарушений снизилось вдвое
«Комсомольская правда» запустила радиовещание в Горловке
Погода в Донецке: первый день ноября будет ветреным и ясным, до +12
Кто имеет право на гражданство в ДНР?
Начались кибератаки на ЦИК ЛНР