За октябрь в ЛНР от обстрелов ВСУ погибли четверо мирных жителей. Один получил ранения
Вооружённые силы Украины за октябрь выпустили по территории Луганской Народной Республики76 снарядов тяжёлой артиллерии калибром 122 миллиметра. Погибло четверо мирных жителей. Один получил ранения. Неутешительные итоги прошедшего месяца подвели сегодня, 1 ноября, в Представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.
— За период с 1 по 31 октября 201 года Представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 127 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских вооружённых формирований по территории Луганской Народной Республики, — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК.
За октябрь украинские силовики выпустили по территории ЛНР 76 снарядов калибром 122 миллиметра, 275 мин калибром 120 миллиметров, 364 мины калибром 82 миллиметра, 401 осколочные гранаты БМП и 1 109 осколочных мин РПГ-7, СПГ-9, АГС-17, ГП-25.
Напомним, что за минувшие сутки Вооружённые силы Украины дважды нарушили режим прекращения огня, обстреляв населённые пункты Смелое и Желобок.
Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.