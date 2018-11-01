За октябрь в ЛНР от обстрелов ВСУ погибли четверо мирных жителей. Один получил ранения

СЕГОДНЯ 16:13 2018-11-01T16:13:36+03:00

С 1 по 31 октября было зафиксировано 127 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков. 22 дома были повреждены

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Вооружённые силы Украины за октябрь выпустили по территории Луганской Народной Республики76 снарядов тяжёлой артиллерии калибром 122 миллиметра. Погибло четверо мирных жителей. Один получил ранения. Неутешительные итоги прошедшего месяца подвели сегодня, 1 ноября, в Представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.

— За период с 1 по 31 октября 201 года Представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 127 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских вооружённых формирований по территории Луганской Народной Республики, — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК.

За октябрь украинские силовики выпустили по территории ЛНР 76 снарядов калибром 122 миллиметра, 275 мин калибром 120 миллиметров, 364 мины калибром 82 миллиметра, 401 осколочные гранаты БМП и 1 109 осколочных мин РПГ-7, СПГ-9, АГС-17, ГП-25.

Напомним, что за минувшие сутки Вооружённые силы Украины дважды нарушили режим прекращения огня, обстреляв населённые пункты Смелое и Желобок.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.