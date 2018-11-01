В селе Петровское ДНР запустили новый участок газопровода
Сегодня, 1 ноября, временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин запустил новый участок газопровода в селе Петровское на Юге Республики.
— Для жителей села Петровское, которые ещё при украинской власти стояли в очереди на газификацию и годами безуспешно добивались проведения газа в дома, сегодня завершена вторая очередь строительства системы газоснабжения, — рассказал Денис Пушилин.
Врио Главы Донецкой Народной Республики торжественно зажег газовый факел, что ознаменовало пуск газа. Денис Пушилин подчеркнул, что в первую очередь газ подали в пять многоквартирных домов села Петровское.
Напомним, что строительство участка газопровода низкого давления протяженностью 658 метров по улице Центральная в Петровском длилось с июля по октябрь текущего года. Первая очередь была сдана ещё в 2016 году.