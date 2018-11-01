2018-11-01T15:19:21+03:00
Общество

В селе Петровское ДНР запустили новый участок газопровода

Теперь люди, которые ещё при Украине пытались получить газ в свои дома, наконец-то, его получили. В первую очередь «голубое топливо» подали в пять многоквартирных домов
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: Денис ПушилинФОТО: Денис Пушилин
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Сегодня, 1 ноября, временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин запустил новый участок газопровода в селе Петровское на Юге Республики.

— Для жителей села Петровское, которые ещё при украинской власти стояли в очереди на газификацию и годами безуспешно добивались проведения газа в дома, сегодня завершена вторая очередь строительства системы газоснабжения, — рассказал Денис Пушилин.

Врио Главы Донецкой Народной Республики торжественно зажег газовый факел, что ознаменовало пуск газа. Денис Пушилин подчеркнул, что в первую очередь газ подали в пять многоквартирных домов села Петровское.

Напомним, что строительство участка газопровода низкого давления протяженностью 658 метров по улице Центральная в Петровском длилось с июля по октябрь текущего года. Первая очередь была сдана ещё в 2016 году.

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