ВСУ продолжают нарушать «Минск» и стягивать к линии соприкосновения вооружение

СЕГОДНЯ 13:59 2018-11-01T13:59:35+03:00

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Украинские силовики переместили запрещённое Минском тяжёлое вооружение в населённые пункты Донбасса, временно подконтрольные Украине и расположенные у линии соприкосновения сторон. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщил начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

— Украинские боевики продолжают нарушать Минские договорённости. За прошедшие сутки, в зоне ответственности 79-й бригады ВСУ, разведкой НМ ДНР выявлено нахождение тяжёлого вооружения в районах трёх населенных пунктов, — сообщил Даниил Безсонов.

В посёлке Талаковка, расположенном в 8 километрах от линии соприкосновения, разведка ДНР зафиксировала передвижение в ночное время двух 152 мм самоходных гаубиц «Акация» и трёх 122 мм буксируемых гаубиц Д-30. В населённом пункте Приморское, который также расположен в 8 километрах от линии соприкосновения, было зафиксировано нахождение двух 152 мм самоходных гаубиц «Акация» и трёх 122 мм буксируемых гаубиц Д-30.

Кроме того, нахождение трёх 152 мм самоходных гаубиц «Акация» было зафиксировано в посёлке Лебединское, которое находится в 7 километрах от линии соприкосновения.

Ранее мы сообщали, что Украина готовится к провокациям и резонансным терактам на линии разграничения с целью сорвать выборы в Республиках Донбасса.

Подробнее об этом в материале нашего корреспондента.