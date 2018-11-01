Выборы в ДНР 2018: международные наблюдатели высоко оценили подготовку Республики

СЕГОДНЯ 13:18 2018-11-01T13:18:21+03:00

Уже 11 ноября состоятся выборы в ДНР 2018 и наблюдатели из Испании, Нидерландов и Турции оценили подготовку Республики к волеизъявлению народа

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Республика готова начать выборы в ДНР 2018. Международные наблюдатели высоко оценили все предпринятые шаги по проведению выборов и степень подготовки. Своё мнение высказали наблюдатели из Испании, Нидерландов и Турции.

— Созданы территориальные и участковые избирательные комиссии, которые в рамках своих полномочий участвуют в ходе подготовки к выборам. В целом нужно отметить, что все мероприятия по обеспечению избирательного процесса проходят в штатном режиме и в полном соответствии с графиком, закрепленном в законодательстве Республики, — отметил Паскаль Хиллебрандт – наблюдатель из Нидерландов.

Его коллега – Исаак Маркес – подчеркнул, что выборы в ДНР 2018 никак не противоречат Минским соглашениям, а предвыборная компания была проведена согласно с законодательством Республики.

— Выборы не противоречат Комплексу мер, в котором прописаны условия проведения местных выборов, — заявил Исаак Маркес – наблюдатель из Испании.

Между тем, по мнению наблюдателя из Турции Окаи Депрем, политика Украины в отношении Донбасса характеризуется как дестабилизирующая.

Напомним, что выборы Главы ДНР и депутатов Народного Совета назначены на 11 ноября 2018 года.

Ранее Денис Пушилин заявил, что выборы в ДНР состоятся в любом случае и будут прозрачными.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.