Выборы в ДНР 2018: международные наблюдатели высоко оценили подготовку Республики
Республика готова начать выборы в ДНР 2018. Международные наблюдатели высоко оценили все предпринятые шаги по проведению выборов и степень подготовки. Своё мнение высказали наблюдатели из Испании, Нидерландов и Турции.
— Созданы территориальные и участковые избирательные комиссии, которые в рамках своих полномочий участвуют в ходе подготовки к выборам. В целом нужно отметить, что все мероприятия по обеспечению избирательного процесса проходят в штатном режиме и в полном соответствии с графиком, закрепленном в законодательстве Республики, — отметил Паскаль Хиллебрандт – наблюдатель из Нидерландов.
Его коллега – Исаак Маркес – подчеркнул, что выборы в ДНР 2018 никак не противоречат Минским соглашениям, а предвыборная компания была проведена согласно с законодательством Республики.
— Выборы не противоречат Комплексу мер, в котором прописаны условия проведения местных выборов, — заявил Исаак Маркес – наблюдатель из Испании.
Между тем, по мнению наблюдателя из Турции Окаи Депрем, политика Украины в отношении Донбасса характеризуется как дестабилизирующая.
Напомним, что выборы Главы ДНР и депутатов Народного Совета назначены на 11 ноября 2018 года.
Ранее Денис Пушилин заявил, что выборы в ДНР состоятся в любом случае и будут прозрачными.
Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.