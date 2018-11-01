Бензин в Донецке подешевел на 4 рубля за литр

СЕГОДНЯ 12:46 2018-11-01T12:46:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Этого дня автомобилисты ждали с нетерпением. Еще в середине октября врио Главы ДНР Денис Пушилин объявил о решении снизить с 1 ноября ввозную пошлину на топливо со 150 до 50 долларов за тонну. Ожидалось, что это позволит установить в Республике цены на бензин и дизтопливо на уровне ростовских.

Накануне 1 ноября было немало спекуляций со стороны украинских СМИ на эту тему. Мол, никакого снижения цен не произойдет. И все же в четверг ценники на АЗС изменились в сторону уменьшения. На заправках «Республиканской топливной компании» (РТК) 98-й бензин теперь стоит 52 рубля за литр (до снижения был по 56 рублей), 95-й – 48 рублей (было 52), 92-й - 45 рублей (было 50). Больше всего подешевело дизтопливо – с 54 до 47 рублей за литр.

В среднем же цены топливо в ДНР снизилась на 10 процентов. Пока ценники на заправках в Республике не «дотягивают» до ростовских. В ближайшей к нам области России 95-й стоит 46 рублей, а 92-й – 43,50.

Впрочем, власти ДНР обещают дальнейшее снижение стоимости топлива. Ведь сейчас у поставщиков остаются запасы горючего, купленные с уплатой старых пошлин.

По расчетам экономистов изменение ситуации на топливном рынке позволит оживить экономику в ДНР и даже приведет к снижению цен на ряд товаров.