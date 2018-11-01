2018-11-01T12:44:16+03:00
Общество

Почти тысяча человек в Свердловске ЛНР остались без света из-за упавшей электроопоры

Из-за обрыва линий электропередач три посёлка в Свердловском районе остались частично без электричества
Цесанна АНТОНЕНКО
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В Свердловском районе Луганской Народной Республики рухнула деревянная электроопора на высоковольтной линии. В результате частично без света остались жители трёх посёлков в этом районе. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

— В результате падения деревянной электроопоры на высоковольтной линии 6 кВт без электроэнергии остались: поселок городского типа Шахтерский (частично), поселок городского типа Ленинский (частично), поселок городского типа Вольяновский (частично), Вольяновская водокачка – 933 абонента, — сообщили в МЧС ЛНР.

Там подчеркнули, что ремонтные работы на данный момент ещё не проводились. Для их начала необходимо обеспечить договорённости о соблюдении тишины.

Напомним, что вчера, 31 октября, МЧС Луганской Народной Республики сообщило об обрыве линий электропередач в прифронтовом посёлке Раевка. Там без света остался 171 абонент.

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