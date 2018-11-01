2018-11-01T11:53:41+03:00
Общество

Выборы ЛНР 2018: предварительные списки избирателей уже переданы участковым комиссиям

Все участковые избирательные комиссии получили от отделов ведения Государственного реестра избирателей предварительные списки жителей ЛНР, имеющих право посетить выборы в ЛНР 2018
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта rusnext.ruФОТО: архив сайта rusnext.ru
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Всего через 10 дней выборы в ЛНР 2018 состоятся. Во все участковые избирательные комиссии уже были переданы предварительные списки избирателей. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщили в Центральной избирательной комиссии Луганской Народной Республики.

— Отделами ведения Государственного реестра избирателей были переданы предварительные списки избирателей всем участковым избирательным комиссиям Республики для подготовки и проведения выборов, назначенных на 11 ноября. Уточненные списки избирателей будут переданы участковым избирательным комиссиям не позднее, чем за два дня до дня проведения голосования, — рассказали в ЦИК ЛНР.

Также там отметили, что для уточнения наличия своих персональных данных в списке избирателей, жители Республики могут обращаться в участковые избирательные комиссии. О месте нахождения избирательных комиссий можно узнать на официальном сайте ЦИК ЛНР.

Напомним, что выборы Главы ЛНР и депутатов Народного Совета назначены на 11 ноября.

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