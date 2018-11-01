В ДНР отменили монополию на закупку топлива для госпредприятий и органов власти

СЕГОДНЯ 10:26 2018-11-01T10:26:42+03:00

Если раньше топливо закупали у ГП «Республиканская топливная компания» и ГП «Донтопливо», то теперь это не обязательно

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Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отменил монополию на закупку топлива для государственных предприятий и органов власти. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте врио Главы Республики.

— С 01 ноября 2018 года признать утратившим силу Распоряжение Главы Донецкой Народной Республики от 24 января 2018 года №12, — говорится в тексте распоряжения.

Таким образом, органы государственной власти, местного самоуправления, а также предприятия, учреждения, организации государственной и муниципальной (коммунальной) форм собственности более не обязаны производить закупку топлива исключительно у государственного предприятия «Республиканская топливная компания» и государственного предприятия «Донтопливо».

Напомним, что согласно прогнозу исполняющего обязанности Министра доходов и сборов Донецкой Народной Республики Евгения Лавренова, снижение цен на топливо на заправках Республики должно произойти уже к середине ноября.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.