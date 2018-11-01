2018-11-01T09:46:02+03:00
Политика

Обстрелы в ДНР: по территории Республики выпустили почти 50 боеприпасов

Украинские силовики не прекращают обстрелы в ДНР. За минувшие сутки было зафиксировано 26 нарушений режима тишины
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вооружённые силы Украины продолжают массированные обстрелы в ДНР, однако количество используемых боеприпасов заметно снизилась. Тем не менее, за минувшие сутки было зафиксировано 26 нарушений режима прекращения огня. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— В зоне обстрела со стороны Вооружённых сил Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (Доломитное, Зайцево, посёлок шахты имени Гагарина), Крутая Балка, Спартак, Донецк (Вольво-центр, посёлок шахты Трудовская, Александровка), Старомихайловка, Октябрь, Ленинское, Коминтерново, Саханка, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

Информация о жертвах и разрушениях в результате этих обстрелов пока не поступала.

По данным Представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе, для обстрелов Донецкой Народной Республики в минувшие сутки украинская армия использовала 49 единиц различных боеприпасов.

Напомним, что сутками ранее было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня. При этом ВСУ применили 227 единиц различных боеприпасов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ВСУ продолжают нарушать «Минск» и стягивать к линии соприкосновения вооружение
Выборы в ДНР 2018: международные наблюдатели высоко оценили подготовку Республики
Бензин в Донецке подешевел на 4 рубля за литр
Почти тысяча человек в Свердловске ЛНР остались без света из-за упавшей электроопоры
Выборы ЛНР 2018: предварительные списки избирателей уже переданы участковым комиссиям
За минувшие сутки в ДНР два человека погибли в пожарах
В ДНР отменили монополию на закупку топлива для госпредприятий и органов власти
Ноябрьский талон будет посвящен юбилею симфонического оркестра Донецкой филармонии
Обстрелы в ЛНР: количество нарушений снизилось вдвое
«Комсомольская правда» запустила радиовещание в Горловке
Погода в Донецке: первый день ноября будет ветреным и ясным, до +12
Кто имеет право на гражданство в ДНР?
Начались кибератаки на ЦИК ЛНР