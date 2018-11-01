Обстрелы в ДНР: по территории Республики выпустили почти 50 боеприпасов

СЕГОДНЯ 09:46 2018-11-01T09:46:02+03:00

Украинские силовики не прекращают обстрелы в ДНР. За минувшие сутки было зафиксировано 26 нарушений режима тишины

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Вооружённые силы Украины продолжают массированные обстрелы в ДНР, однако количество используемых боеприпасов заметно снизилась. Тем не менее, за минувшие сутки было зафиксировано 26 нарушений режима прекращения огня. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— В зоне обстрела со стороны Вооружённых сил Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (Доломитное, Зайцево, посёлок шахты имени Гагарина), Крутая Балка, Спартак, Донецк (Вольво-центр, посёлок шахты Трудовская, Александровка), Старомихайловка, Октябрь, Ленинское, Коминтерново, Саханка, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

Информация о жертвах и разрушениях в результате этих обстрелов пока не поступала.

По данным Представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе, для обстрелов Донецкой Народной Республики в минувшие сутки украинская армия использовала 49 единиц различных боеприпасов.

Напомним, что сутками ранее было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня. При этом ВСУ применили 227 единиц различных боеприпасов.