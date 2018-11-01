Обстрелы в ЛНР: количество нарушений снизилось вдвое

СЕГОДНЯ 09:10 2018-11-01T09:10:10+03:00

ВСУ продолжают вести постоянные обстрелы в ЛНР. Вчера под огонь попали посёлки Смелое и Желобок

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Украинская армия не собирается прекращать обстрелы в ЛНР. Последний день октября ознаменовался небольшим ослаблением вооружённого давления. Количество нарушений снизилось вдвое. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщили в Представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.

— По нашим данным Вооружённые силы Украины два раза нарушили режим прекращения огня. Под огонь украинской армии попали позиции Народной милиции Луганской Народной Республики в районе населённых пунктов Желобок и Смелое, — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК.

Для обстрелов двух населённых пунктов украинские силовики использовали 10 снарядов тяжёлой артиллерии калибром 122 миллиметра и 15 мин калибром 82 миллиметра.

На данный момент, информация о жертвах и разрушениях в результате этих обстрелов не поступала.

Напомним, что сутками ранее Вооружённые силы Украины четыре раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв населённые пункты Желобок, Донецкий, Лозовое и Логвиново.