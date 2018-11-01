Кто имеет право на гражданство в ДНР?
Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с необходимостью легализации своего статуса как гражданина, проживающего на территории Республики. Если его нет - у людей возникают проблемы с трудоустройством, регистрацией предпринимателя, получением пенсий, оформлением пособий, открытием счетов. Недавно был опубликован список категорий граждан, кто имеет право на гражданство в ДНР.
МВД издало приказ № 271 от 27.03.2018, где утвержден Временный порядок оформления и выдачи удостоверения на постоянное проживание в Республике.
Кто имеет право на оформление удостоверения?
- Граждане Украины, которые были зарегистрированы по месту жительства в других областях Украины по состоянию на 07.04.2014.
- Лица, в отношении которых проведена процедура установления личности
- Иностранные граждане и лица без гражданства
- Родившиеся на территории Донецкой области Украины и члены их семьи
- Признанные нетрудоспособными и имеющие дееспособных сына или дочь — граждан Донецкой Народной Республики
- Состоящие в браке с гражданином ДНР
- Имеющие ребенка, родившегося и постоянно проживающего в ДНР
- Владельцы или совладельцы жилой недвижимости, зарегистрированной на территории, подконтрольной Республики.
Чтобы получить этот статус, нужно иметь документы, доказывающие принадлежность к определенной категории.