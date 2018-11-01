Начались кибератаки на ЦИК ЛНР

СЕГОДНЯ 00:12 2018-11-01T00:15:11+03:00

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Электронную почту Центральной изберательной комиссий Луганской Народной Республики несколько раз пытались взломать хакеры. Об этом избирком сообщил ЛИЦ.

- Мы можем только предполагать, кому это было нужно, однако примечательным является то, что взломать электронную почту пытались после проведения заседания Совбеза ООН, на котором украинская сторона хотела доказать нелегитимность выборов в ЛНР и ДНР, - рассказали представители ЦИК.

Не одна из попыток влома "электронки" не стала успешной.

- Работа по организации и проведению выборов главы и депутатов Народного Совета Луганской Народной Республики не нарушена и идет в соответствии с установленным графиком, - подчеркнули в ведомстве.