2018-10-31T22:57:20+03:00
Политика

Офисы ОБСЕ откроют в Новоазовске, Антраците и Амвросиевке

Об этом сообщил Александр Хуг
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: корреспондент.нетФото: корреспондент.нет
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Первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что в скором времени на территории Донбасса откроются еще три офиса наблюдателей.

- Мы готовы открыть новые офисы и представительства в таких населенных пунктах, как Новоазовск, Антрацит, Амвросиевка, - сказал он.

По его словам, эти представительства будут находиться недалеко от границы с Россией.

- Все они будут расположены недалеко от неконтролируемой участка границы с Российской Федерацией при условии, если будут предоставлены соответствующие гарантии от вооруженных формирований, - отметил Хуг. - Наша мониторинговая миссия имеет способность и желание открыть эти новые офисы, новые базы.

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