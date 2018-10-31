ОБСЕ: Расстояние между позициями ВСУ и ДНР сократилось на один километр

31 Окт. 22:45 2018-10-31T22:46:20+03:00

При этом наблюдатели не назвали, кто сократил расстояние

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В отчете ОБСЕ появилась информация, что расстояние между позициями Вооруженных сил Украины и Народной милиции ДНР под Горловкой сократилось на один километр.

- На прошлой неделе мы увидели признаки продвижения вперед в еще двух местах, - говорится в сообщении. - Наши беспилотные летательные аппараты дальнего радиуса действия выявили возле Ставков и Горловки новые системы траншей, которые тянутся далее на запад, сокращая расстояние между позициями сторон, которая в одном месте сократилась почти на один километр.

Но кто именно сократил расстояние - ни словом. Что, в принципе, привычно. Однако недоговорки дела не меняют. Ведь сам полковник Генштаба ВСУ заявлял, что украинская армия продвинулась в "серой зоне".