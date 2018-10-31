Что сказал Александр Хуг на своем последнем брифинге?

31 Окт. 22:37 2018-10-31T22:37:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Истек десятилетний срок службы в ОБСЕ у замглавы мониторинговой миссии Александра Хуга. Четыре года он работал в Украине, ДНР и ЛНР. На своем последнем брифинге, который проходил в Киеве, представитель наблюдательной организации заявил, что конликт в Донбассе еще можно разрешить.

- Он не является замороженным, его возможно разрешить, - сказал он. - Я ухожу с чувством тревоги и грусти. В то же время я ухожу с чувством надежды. Я до сих пор вижу свет в конце тоннеля. Этот конфликт не закореневший, не замерший и не замороженный. Его можно завершить, приняв соответствующее решение

За время своей работы в Донбассе Хуг неоднократно говорил о нарушении договоренностей со стороны Киева.

- Я покидаю эту должность со смешанными чувствами. Несмотря на все то, что мы сделали, несмотря на размещение свыше 700 гражданских наблюдателей, сотен бронированных транспортных средств для их защиты, а также технологий, чтобы помочь их работе, несмотря на круглосуточную самоотверженность...насилие не прекращается. Люди до сих пор гибнут. Воля, необходимая для прекращения этого конфликта, явно не прослеживается, - закончил свою речь Александр Хуг.