Ограбление ЦУМа в Донецке: провода от камер наблюдения и сирены были перерезаны

СЕГОДНЯ 19:53 2018-10-31T20:22:40+03:00

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Сегодня в здании центрального универмага Донецка обнаружили кражу. Воры обобрали два отдела с ювелирными украшениями. Забрали золото и бриллианты, серебро осталось в целости. Общая сумма ущерба составила более 30 миллионов рублей. Преступники остались незамеченными. Об этом "Комсомолке" сообщила одна из сотрудниц торгового центра.

- Полицейские сказали, что провода от камер и сирены были пререзаны, - говорит девушка. - Я думаю, что скорее всего вор зашел в здание перед закрытием, и где-то спрятался. Возможно, в подвальном помещении, входы к нему не закрыты.

Ночью преступник смог ликвидировать охранное оборудование, совершить кражу, снова спрятаться, а уже после открытия магазина спокойно выйти и скрыться.