В ЦУМе Донецка украли 10 килограмов золота

СЕГОДНЯ 19:41 2018-10-31T20:08:54+03:00

Общая сумма ущерба составила более 30 миллионов рублей

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Сегодня в здании центрального универмага Донецка обнаружили кражу. Воры обобрали два отдела с ювелирными украшениями. Забрали золото и бриллианты, серебро осталось в целости.

Об этом "Комсомолке" сообщила одна из сотрудниц торгового центра.

- Украли не меньше десяти килограммов золота. Это на миллионов тридцать рублей. Плюс к этому еще и драгоценные камни, - рассказала девушка.

По словам сотрудников ЦУМа, полицейские в недоумении: как преступнику так лихо удалось совершить кражу и остаться незамеченным? В торговых залах установленны видеокамеры и сигнализация.