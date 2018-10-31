В ЦУМе Донецка украли 10 килограмов золота
Общая сумма ущерба составила более 30 миллионов рублей
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Сегодня в здании центрального универмага Донецка обнаружили кражу. Воры обобрали два отдела с ювелирными украшениями. Забрали золото и бриллианты, серебро осталось в целости.
Об этом "Комсомолке" сообщила одна из сотрудниц торгового центра.
- Украли не меньше десяти килограммов золота. Это на миллионов тридцать рублей. Плюс к этому еще и драгоценные камни, - рассказала девушка.
По словам сотрудников ЦУМа, полицейские в недоумении: как преступнику так лихо удалось совершить кражу и остаться незамеченным? В торговых залах установленны видеокамеры и сигнализация.