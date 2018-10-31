В столичном субботнике приняло участие 26 тысяч дончан
В городской администрации Донецка сообщили, что общегородском субботнике приняло участие более 26 тысяч человек.
- В ходе проведения субботника: расчищено 56 тыс. м² скверов и парков; убрано от мусора 317 тыс.м² улиц, тротуаров и придомовых территорий и ликвидировано четыре стихийные свалки общим объемом 75 м³. В мероприятии было задействовано 2575 человек и 14 единиц техники, - сказанно в сообщении.
- Мы любим свой район, свой город, как родной дом. Мы хотим, чтобы он был чистым, благоустроенным, красивым, это зависит от нас всех вместе и конкретно каждого», - отметила глава Пролетарского района Елена Рязанцева.
В рамках проведения субботника силами КП «Зеленого строительства» и Куйбышевского районного отдела образования было высажено 50 кустарников.
- Для наведения порядка на территории района было задействовано 9 единиц специализированной техники. Всего во время субботника было вывезено более 70 м3 мусора, полностью вывезено и вычищено четыре стихийных свалки, - отметили в горадминистрации.