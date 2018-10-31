2018-10-31T18:51:42+03:00
Политика

Пушилин: В ДНР будут пенсии для военнослужащих

Вопрос уже в разработке и в скором времени будет решен на законодательном уровне
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: ДАНФото: ДАН
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На встрече временно исполняющего обзанности Главы ДНР с военнослужащими Республики, бойцы поинтерисовались у Дениса Пушилина о пенсиях после прохождения военной службы.

- Что касается пенсий для военнослужащих, отчислений в пенсионный фонд и остального, что с этим связанно, то работа уже ведется. Механизм по выплатам пенсий военнослужащим будет разработан. Поэтому решение этого вопроса мы точно найдем на законодательном уровне.

Встреча врио Главы ДНР Дениса Пушилина и бойцов Народной милиции Республики проходила в одной из военных частей. Присутствовали порядка 40 военных, в том числе начальник Управления Народной милиции ДНР Денис Синенков и заместитель начальника УНМ Республики Эдуард Басурин.

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