Юлия Тимошенко: Никакой амнистии и федерализации для Донбасса!

СЕГОДНЯ 18:13 2018-10-31T18:23:28+03:00

Кандидат в президенты Украины заявила о планах, в случае возвращения Донецка и Луганска

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Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко две недели назад пообещала вернуть Донбасс в состав незалежной, а сегодня рассказала о перспективах региона, в случае, если Донецк и Луганск станут украинскими.

- Никакой общей амнистии без разбора. Никакого особого статуса ни для Донецкой, ни для Луганской областей быть не может! - заявила она. - Нам нужна новая Конституция, которая даст полномочия и свободу всем общинам в Украине, но оставит наше государство унитарным. Никакого федерализма не будет допущено, потому что это путь к новому сепаратизму.

После этого высказывания Юлия Владимировна начала обещать вернуть желание жителей Донбасса вернуться в состав Украины с помощью программы экономического развития региона.

- Я предложу президентскую инициативу по безопасности и развитию Донбасса для создания десятков тысяч рабочих мест, модернизации экономики, для восстановления жилья и гражданской инфраструктуры. Будет создан Международный фонд восстановления и развития Донбасса, - сказала Тимошенко.