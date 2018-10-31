Лукашенко предложил разместить в Донбассе миротворцев ООН и ОБСЕ
Чтобы разрешить войну в Донбассе, президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил рассмотреть вопрос о введении в зону конфликта совместной миротворческой миссии ООН и ОБСЕ.
- Необходимо вести дальнейший поиск взаимоприемлемого решения по размещению на Донбассе миротворцев. Возможно, рассмотреть вариант размещения совместной миссии ООН и ОБСЕ на Украине, - сказал белорусский лидер на Мюнхенской конференции по безопасности.
Кроме этого, Александр Гриорьевич призвал Соединенные Штаты Америки присоединится к переговорам по разрешению конфликта, отметив, что без вовлечения Америки, вряд ли возможно достичь цели по урегулированию.
- Если нам не удастся привлечь за этот стол переговоров США, вряд ли добьемся цели, - отметил Александр Лукашенко.