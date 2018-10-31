2018-10-31T17:22:13+03:00
Политика

Военная техника ВСУ к зиме - не готова

Об этом заявил представитель НМ ЛНР Андрей Марочко
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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В одной из бригад ВСУ прошла проверка специальной комиссии штаба. Проверяющие установили, что большая часть военной техники, состоящей на вооружении, не готова к зимнему периоду. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

- Проверка проходила в одном из подразделений 59-й отдельной мотопехотной бригады в районе населенного пункта Счастье. Ее результаты для командира подразделения оказались неутешительными, - говорит Марочко. - Выяснилось, что имеющаяся техника на 70% к сезонному обслуживанию не привлекалась, еще 13% техники является неработоспособной.

В то же время, на всю технику материально ответственными лицами были получены и установленным порядком списаны горюче-смазочные материалы для проведения обслуживания.

В подразделении начато разбирательство, ожидается прибытие сотрудников военной прокуратуры, - добавил Андрей Марочко.

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