Военная техника ВСУ к зиме - не готова
В одной из бригад ВСУ прошла проверка специальной комиссии штаба. Проверяющие установили, что большая часть военной техники, состоящей на вооружении, не готова к зимнему периоду. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
- Проверка проходила в одном из подразделений 59-й отдельной мотопехотной бригады в районе населенного пункта Счастье. Ее результаты для командира подразделения оказались неутешительными, - говорит Марочко. - Выяснилось, что имеющаяся техника на 70% к сезонному обслуживанию не привлекалась, еще 13% техники является неработоспособной.
В то же время, на всю технику материально ответственными лицами были получены и установленным порядком списаны горюче-смазочные материалы для проведения обслуживания.
В подразделении начато разбирательство, ожидается прибытие сотрудников военной прокуратуры, - добавил Андрей Марочко.