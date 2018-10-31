С 1 ноября пункт пропуска в Станице Луганской переходит на зимнее время

СЕГОДНЯ 16:40 2018-10-31T16:46:26+03:00

Об этом сообщили в МГБ ЛНР

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С 1 ноября контрольно-пропускной пункт "Станица Луганская" переходит на зимнее время работы. Об этом сообщили в министерстве госбезопасности Луганской Народной Республики.

- Служба пограничной охраны МГБ ЛНР информирует о том, что временный пункт перехода у населенного пункта Станица Луганская меняет график работы в связи с переходом украинской стороны на зимнее время, - говорится в сообщении мингосбезопасности.

Теперь пункт пропуска будет работать с 8:00 до 19:00 по местноу времени.