С 1 ноября пункт пропуска в Станице Луганской переходит на зимнее время
Об этом сообщили в МГБ ЛНР
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С 1 ноября контрольно-пропускной пункт "Станица Луганская" переходит на зимнее время работы. Об этом сообщили в министерстве госбезопасности Луганской Народной Республики.
- Служба пограничной охраны МГБ ЛНР информирует о том, что временный пункт перехода у населенного пункта Станица Луганская меняет график работы в связи с переходом украинской стороны на зимнее время, - говорится в сообщении мингосбезопасности.
Теперь пункт пропуска будет работать с 8:00 до 19:00 по местноу времени.