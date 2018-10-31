В Луганске выступят Марк Тишман и группа "Против правил"
Марк Тишман и группа "Против правил" выступят в Луганске 4 ноября. Концерт будет посвящен Дню народного единства. Об этом сообщили в министерстве культуры, спорта и молодежи ЛНР.
- Жители ЛНР и временно подконтрольных ВСУ регионов Луганщины приглашаются на концерт, посвященный Дню народного единства, с участием известных российских исполнителей Марка Тишмана и группы "Против правил", - говорится в сообщении ведомства.
Концерт пройдет во Дворце культуры имени Ленина по адресу: Луганск, пл. Розы Люксембург, 2а.
- Вход по бесплатным пригласительным билетам, которые можно получить в кассах Луганской академической филармонии 2 ноября после 10.00, - сообщили в министерстве.