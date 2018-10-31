В Луганске выступят Марк Тишман и группа "Против правил"

СЕГОДНЯ 14:25 2018-10-31T14:25:53+03:00

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Марк Тишман и группа "Против правил" выступят в Луганске 4 ноября. Концерт будет посвящен Дню народного единства. Об этом сообщили в министерстве культуры, спорта и молодежи ЛНР.

- Жители ЛНР и временно подконтрольных ВСУ регионов Луганщины приглашаются на концерт, посвященный Дню народного единства, с участием известных российских исполнителей Марка Тишмана и группы "Против правил", - говорится в сообщении ведомства.

Концерт пройдет во Дворце культуры имени Ленина по адресу: Луганск, пл. Розы Люксембург, 2а.

- Вход по бесплатным пригласительным билетам, которые можно получить в кассах Луганской академической филармонии 2 ноября после 10.00, - сообщили в министерстве.