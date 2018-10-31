Международные наблюдатели: подготовка к выборам в ДНР и ЛНР проходит открыто

СЕГОДНЯ 13:48 2018-10-31T13:49:04+03:00

Об этом сообщили в ЛИЦ

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Международные наблюдатели из США, Финляндии и Йумена заявили, что выборы Глав Республик Донбасса и депутатов Народных Советов, назначенные на 11 ноября, не противоречат Минским соглашениям, а подготовка к ним проводится открыто и с соблюдением медународных стандартов. Об этом сообщает ЛИЦ.

Наблюдатель из Йемена Аль-Хашеб Рашид Абдулкудос Ибрагим сообщил, что если выборы все-таки проводятся, то это говорит о демократическом курсе развития Республики.

- Противоречия Минским соглашениям я не вижу. Считаю, что, идя по пути построения основных норм демократии, молодое государство, я имею в виду ЛНР, будет только укрепляться в своем дальнейшем развитии, - сказал он.

Наблюдатель в ЛНР из США Джордж Илаясон заметил, что полностью соблюдается принцип демократии во время подготовки к выборам главы и депутатов Народного Совета Луганской Народной Республики в плане открытого доступа информации.

- Я имею в виду то, что все основные решения Центральной избирательной комиссии оперативно даются в местные средства массовой информации. Это оперативно и удобно, соответствует демократическим нормам, - отметил Илаясон.