2018-10-31T13:30:49+03:00
Политика

В ЛНР новый праздник - День судебного пристава

Его будут отмечать 1 ноября
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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В Луганской Народной Республике ввели новый праздник. Теперь государство будет отмечать День судебного пристава. Соответствующий указ подписал и.о. Главы ЛНР Леонид Пасечник.

Руководствуясь статьей 60 Конституции Луганской Народной Республики, в соответствии с ходатайством Министерства юстиции Луганской Народной Республики, учитывая значение судебных приставов в осуществлении исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, весомый вклад в становление, развитие и укрепление Луганской Народной Республики, постановляю: установить в Луганской Народной Республике профессиональный праздник – День судебного пристава, - говорится в документе.

Праздник будет отмечатся ежегодно 1 ноября.

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