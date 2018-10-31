2018-10-31T13:29:32+03:00
Политика

В Совбезе ООН не захотели видеть представителей ДНР и ЛНР на заседании

Предложение о приглашении глав ЦИКов Республик Донбасса выдвинул представитель России Василий Небензя
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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В Совете безопасности ООН отказались приглашать глав ЦИКов Республик Донбасса. Главной причиной отрицательного ответа, по их словам, незаконность проведения выборов.

- Так называемые выборы 11 ноября организуются в нарушение Минских соглашений, - заявил поспред Швеции. - Вопрос не в технических проблемах, а с тем, чтобы проводить эти выборы вообще.

Представитель России в ООН Василий Небензя сказал, что такой подход к ситуации постпредов западных стран - недопустим.

- Идея обсудить выборы в Донбассе принадлежала именно Швеции, Нидерландам, Польше, Великобритании, США и Франции. Однако ни один из постпредов этих стран даже не подумал пригласить представителей ДНР и ЛНР, которых этот вопрос касается напрямую, и выслушать их позицию, - сказал он. - Именно поэтому в духе прозрачности работы мы настояли на прозрачности работы - и пригласили к участию глав ЦИК ДНР и ЛНР».

За участие представителя Донбасса проголосовала только Россия. Франция, США, Швеция, Польша, Нидерланды, Великобритания выступили против. Остальные же страны-участники заседания -воздержались.

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