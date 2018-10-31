ВСУ обстреляли 17 населенных пунктов ДНР

СЕГОДНЯ 12:32 2018-10-31T12:32:48+03:00

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Руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов сообщил, что украинская армия за сутки 19 раз нарушила режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 227 боеприпасов.

- Обстрелам со стороны ВСУ подверглись Горловка и ее поселок Доломитное, Ясиноватая и прилегающие к ней село Крутая Балка, поселки Каштановое и Васильевка. Кроме того, украинские силовики обстреляли села Спартак, Луганское, поселки Жабичево и Старомойхайловка на окраинах и в окрестностях Донецка, районы аэропорта, «Вольво-центра» и поселок шахты Трудовская в Петровском районе Донецка. Также под огнем ВСУ оказались южные села ДНР Петровское и Саханка, - говорится в сообщении.

При обстрелах применялись минометы калибром 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, зенитные установки, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие.