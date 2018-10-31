Украинский футболист Александр Гай: нужно прекратить войну, неважно будет после этого Донбасс в составе Украины или нет

СЕГОДНЯ 11:40 2018-10-31T11:41:06+03:00

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Игрок футбольного клуба «Олимпик» - донецкая команда, которая переехала в Киев - Александр Гай заявил, что если бы Украина захотела, она бы смогла прекратить войну в Донбассе, и даже неважно будет ли он в составе незалежной.

- У каждого есть возможности. Как бы мы не хотели не смотреть в прошлое - это неприятно и больно. Но найти компромисс и решить эту проблему мирно в силах официального Киева, и всех украинских властей, - сказал полузащитник «Олимпика». - Мне тяжело сказать, как это сделать. Не я развязывал эту историю, не мне ее заканчивать. Выход может быть только один - прекратить войну, чтобы не гибли люди как с одной, так и с другой стороны. А как оно будет - в составе Украины Донбасс или не в составе, это уже отходит на второй план.

Ранее Гай настаивал, что нельзя смешивать политику и спорт.