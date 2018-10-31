2018-10-31T11:41:06+03:00
Политика

Украинский футболист Александр Гай: нужно прекратить войну, неважно будет после этого Донбасс в составе Украины или нет

Ранее Гай настаивал, что нельзя смешивать политику и спорт
Никита МАКАРЕНКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Игрок футбольного клуба «Олимпик» - донецкая команда, которая переехала в Киев - Александр Гай заявил, что если бы Украина захотела, она бы смогла прекратить войну в Донбассе, и даже неважно будет ли он в составе незалежной.

- У каждого есть возможности. Как бы мы не хотели не смотреть в прошлое - это неприятно и больно. Но найти компромисс и решить эту проблему мирно в силах официального Киева, и всех украинских властей, - сказал полузащитник «Олимпика». - Мне тяжело сказать, как это сделать. Не я развязывал эту историю, не мне ее заканчивать. Выход может быть только один - прекратить войну, чтобы не гибли люди как с одной, так и с другой стороны. А как оно будет - в составе Украины Донбасс или не в составе, это уже отходит на второй план.

Ранее Гай настаивал, что нельзя смешивать политику и спорт.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ВСУ обстреляли 17 населенных пунктов ДНР
Пушилин: Выборы в ДНР состоятся в любом случае
Небоевые потери ВСУ: Солдат застрелил своего командира
В ЛНР ожидается сильный туман
Массовое ДТП в Макеевке 30 октября: столкнулись автобус, маршрутка, легковушка и скорая помощь
Цены на топливо в ДНР снизятся к середине ноября
Кадровые перестановки в ДНР: Анатолий Нестеренко был освобождён от должности и.о. Минуглеэнерго
Народная милиция ЛНР: мы предприняли все меры для обеспечения безопасности в день голосования
В Луганске восстановят поврежденную обстрелом школу
На шахте Засядько откроют новую лаву
Украина готовит теракты на линии соприкосновения, для срыва выборов в ДНР и ЛНР
Денис Пушилин: полное восстановление экономики невозможно без качественных транспортных услуг
Мониторинг цен по состоянию на 30 октября 2018: что почем в Луганске
В Луганске состоится первый матч «Кубка обладателей Кубка Донбасса» по футболу
Снижение цен на бензин в ДНР с 1 ноября 2018: реальный сектор экономики начнет развиваться
Юбилею космического полёта Георгия Берегового «Почта Донбасса» посвятила новый конверт
Мнение эксперта: Украина хочет снова отрубить Республики от связи «Водафон»