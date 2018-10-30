Небоевые потери ВСУ: Солдат застрелил своего командира

СЕГОДНЯ 20:34 2018-10-30T20:34:28+03:00

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Под Марьинкой во время перестрелки между солдатами 28-й бригады ВСУ военнослужащий застрелил своего командира. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

Между солдатами 28-й бригады ВСУ произошел конфликт, который перерос в перестрелку. В результате боестолкновения сержант Копылец 1990 года рождения застрелил командира разведывательного подразделения лейтенанта Гаврилюка 1970 года рождения. Сержанта Копыльца госпитализировали с огнестрельными и осколочными ранениями.

– С целью сокрытия обстоятельств происшествия и уклонения от дисциплинарных взысканий, командование 28-й бригады в очередной раз доложило о гибели и ранении военнослужащих якобы в результате двух отдельных фактов обстрелов со стороны подразделений Народной милиции ДНР, – сказали в Народной милиции Республики.