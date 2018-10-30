2018-10-30T19:50:33+03:00
Происшествия

Массовое ДТП в Макеевке 30 октября: столкнулись автобус, маршрутка, легковушка и скорая помощь

В социальных сетях сообщают, что ДТП в Макеевке произошло с участием четырёх транспортных средств. Есть пострадавшие [Видео]
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
ФОТО: социальные сетиФОТО: социальные сети
Изменить размер текста:

Сегодня, 30 октября, ДТП в Макеевке стало объектом бурного обсуждения в социальных сетях. Очевидцы сообщают, что столкнулись автобус, маршрутка, легковой автомобиль и машина скорой помощи.

— Столкнулись автобус ПАЗ маршрут №8, БАЗ «Дельфин» маршрут №20, легковой автомобиль «Джили», машина скорой помощи «Пежо», — сообщают очевидцы в социальных сетях.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 16:30 на пересечении улицы Ленина и улицы Плеханова в Центрально-Городском районе Макеевки. Также по свидетельствам очевидцев в ДТП пострадало три человека: водитель и врач скорой помощи, а также водитель легкового автомобиля. Их доставили в Клиническую Рудничную больницу №1.

Официальной информации о ДТП пока не поступала.

Напомним, что за выходные на дорогах Республики произошло шесть аварий, в которых погиб один человек и ещё пять получили травмы различной степени тяжести.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.

ДТП в Макеевке: столкнулись автобус, маршрутка, легковушка и скорая помощь.! другой источник

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Небоевые потери ВСУ: Солдат застрелил своего командира
В ЛНР ожидается сильный туман
Цены на топливо в ДНР снизятся к середине ноября
Кадровые перестановки в ДНР: Анатолий Нестеренко был освобождён от должности и.о. Минуглеэнерго
Народная милиция ЛНР: мы предприняли все меры для обеспечения безопасности в день голосования
В Луганске восстановят поврежденную обстрелом школу
На шахте Засядько откроют новую лаву
Украина готовит теракты на линии соприкосновения, для срыва выборов в ДНР и ЛНР
Денис Пушилин: полное восстановление экономики невозможно без качественных транспортных услуг
Мониторинг цен по состоянию на 30 октября 2018: что почем в Луганске
В Луганске состоится первый матч «Кубка обладателей Кубка Донбасса» по футболу
Снижение цен на бензин в ДНР с 1 ноября 2018: реальный сектор экономики начнет развиваться
Юбилею космического полёта Георгия Берегового «Почта Донбасса» посвятила новый конверт
Мнение эксперта: Украина хочет снова отрубить Республики от связи «Водафон»