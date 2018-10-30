Массовое ДТП в Макеевке 30 октября: столкнулись автобус, маршрутка, легковушка и скорая помощь

СЕГОДНЯ 19:41 2018-10-30T19:50:33+03:00

В социальных сетях сообщают, что ДТП в Макеевке произошло с участием четырёх транспортных средств. Есть пострадавшие [Видео]

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Сегодня, 30 октября, ДТП в Макеевке стало объектом бурного обсуждения в социальных сетях. Очевидцы сообщают, что столкнулись автобус, маршрутка, легковой автомобиль и машина скорой помощи.

— Столкнулись автобус ПАЗ маршрут №8, БАЗ «Дельфин» маршрут №20, легковой автомобиль «Джили», машина скорой помощи «Пежо», — сообщают очевидцы в социальных сетях.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 16:30 на пересечении улицы Ленина и улицы Плеханова в Центрально-Городском районе Макеевки. Также по свидетельствам очевидцев в ДТП пострадало три человека: водитель и врач скорой помощи, а также водитель легкового автомобиля. Их доставили в Клиническую Рудничную больницу №1.

Официальной информации о ДТП пока не поступала.

Напомним, что за выходные на дорогах Республики произошло шесть аварий, в которых погиб один человек и ещё пять получили травмы различной степени тяжести.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.