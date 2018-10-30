Массовое ДТП в Макеевке 30 октября: столкнулись автобус, маршрутка, легковушка и скорая помощь
Сегодня, 30 октября, ДТП в Макеевке стало объектом бурного обсуждения в социальных сетях. Очевидцы сообщают, что столкнулись автобус, маршрутка, легковой автомобиль и машина скорой помощи.
— Столкнулись автобус ПАЗ маршрут №8, БАЗ «Дельфин» маршрут №20, легковой автомобиль «Джили», машина скорой помощи «Пежо», — сообщают очевидцы в социальных сетях.
Дорожно-транспортное происшествие произошло около 16:30 на пересечении улицы Ленина и улицы Плеханова в Центрально-Городском районе Макеевки. Также по свидетельствам очевидцев в ДТП пострадало три человека: водитель и врач скорой помощи, а также водитель легкового автомобиля. Их доставили в Клиническую Рудничную больницу №1.
Официальной информации о ДТП пока не поступала.
Напомним, что за выходные на дорогах Республики произошло шесть аварий, в которых погиб один человек и ещё пять получили травмы различной степени тяжести.
Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.
ДТП в Макеевке: столкнулись автобус, маршрутка, легковушка и скорая помощь.! другой источник