2018-10-30T19:21:33+03:00
Общество

Цены на топливо в ДНР снизятся к середине ноября

Полный же переход на новые цены должен произойти ближе к зиме
Цесанна АНТОНЕНКО
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На заправках Донецкой Народной Республики цены на бензин и дизельное топливо должны снизиться к середине ноября. Полноценный же переход Республики на новые цены ожидается к началу зимы. Такое заявление сделал сегодня, 30 октября, исполняющий обязанности Министра доходов и сборов Донецкой Народной Республики Евгений Лавренов.

— Однозначно топливо с новыми ценами на «растаможку» начнет поступать в Республику в ближайшее время. Со следующей недели я буду связываться с поставщиками и узнавать, как у них проходит растаможивание вновь поступившего топлива. Мы рассчитываем, что с середины месяца уже будет меняться цена, — заявил Евгений Лавренов.

Кроме того, исполняющий обязанности Министра доходов и сборов ДНР сообщил, что после проверки выполнения закона о новых акцизных ставках сотрудники отдела контроля ценообразования Миндоходов проверят цены ГСМ на автозаправочных станциях страны. Полный переход на новые цены ожидается к зиме.

Напомним, что соответствующие поправки в закон были внесены 19 октября этого года.

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