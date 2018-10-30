Кадровые перестановки в ДНР: Анатолий Нестеренко был освобождён от должности и.о. Минуглеэнерго

СЕГОДНЯ 18:19 2018-10-30T19:12:30+03:00

Его место, по решению врио Главы Республики, займёт Руслан Дубровский

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Сегодня, 30 октября, временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики сменил исполняющего обязанности Министра угля и энергетики ДНР. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Республики

— Освободить от занимаемой должности исполняющего обязанности министра угля и энергетики Донецкой Народной Республики Нестеренко Анатолия Александровича, — сказано в тексте указа №48

Следующим указом Денис Пушилин назначил на должность исполняющего обязанности Министра угля и энергетики Донецкой Народной Республики Дубовского Руслана Михайловича. Отметим, что Руслан Дубовский уже занимал эту должность с зимы 2015 года до лета 2016-го.

Напомним, что указ №48 был подписан Денисом Пушилиным вчера, 29 октября, и тогда же вступил в силу. Указ №49 подписан сегодня, 30 октября, и также вступил в силу с момента подписания.