2018-10-30T17:55:05+03:00
Политика

Народная милиция ЛНР: мы предприняли все меры для обеспечения безопасности в день голосования

В Народной милиции ЛНР заявили, что если ВСУ попытают осуществить какие-либо провокации в день выборов, то церемониться с ними никто не будет
Цесанна АНТОНЕНКО
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В Луганской Народной Республике никаких провокаций со стороны Украины или украинских силовиков в день выборов не бояться и готовы принять ответные действия. Такое заявление сделал сегодня, 30 октября, официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

— В день выборов мы также ожидаем ряд провокаций, но сразу хочу успокоить наших жителей: мы предприняли все меры для обеспечения безопасности в день голосования. А если ВСУ все же рискнут осуществить противоправные действия, то сильно пожалеют о содеянном. Церемониться с ними никто не будет, — заявил Андрей Марочко.

Он отметил, что попытки Киева запугать граждан ЛНР по средствам информационного щита, размещённого на ПП «Станица Луганская» с предостережением о том, что участие в выборах – это государственная измена, также не возымеют никакого эффекта.

Напомним, сегодня, 30 октября, Даниил Безсонов сообщил, что Украина активно готовится к резонансным терактам и провокациям на линии соприкосновения, чтобы сорвать выборы в ЛНР и ДНР.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.

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