2018-10-30T17:05:50+03:00
Общество

В Луганске восстановят поврежденную обстрелом школу

Об этом сообщи и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Луганске восстановят школу № 51, поврежденную в результате обстрела со стороны ВСУ в 2014 году. Об этом в ходе встречи со студентами Луганского медицинского университета имени Святителя Луки заявил исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.

- Мы сейчас этим вопросом занимаемся, просчитываем, ищем бригаду, которая все будет делать. Мы однозначно восстановим эту школу, там надо поменять окна, сделать ремонт внутри, - сказал Пасечник.

Сейчас местные жители вынуждены возить свою детвору на маршрутках в другую школу. Они готовы поучаствовать в процессе восстановления 51-й школы.

Ранее сообщалось, власти ЛНР до конца года планируют отремонтировать корпус Луганского отделения медицинского колледжа, расположенного на улице Советской.

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