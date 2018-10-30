Денис Пушилин: полное восстановление экономики невозможно без качественных транспортных услуг

СЕГОДНЯ 14:53 2018-10-30T14:53:05+03:00

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Сегодня, 30 октября, в Донецке временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин провёл рабочую встречу с сотрудниками Донецкой железной дороги, исполняющим обязанности Министра транспорта ДНР Дмитрием Подлипановым и генеральным директором ДонЖД Владимиром Кабацким.

— Обсудили вопросы популяризации труда железнодорожников, отдыха сотрудников железной дороги, развития отросли и интеграции в Российскую Федерацию. Полное восстановление экономики невозможно без качественных транспортных услуг, — сказал Денис Пушилин.

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР пообещал взять на личный контроль вопрос с оздоровлением сотрудников железной работы. Кроме того, было отмечено, что развитие предприятия будет связано с включением ДонЖД в список поставщиков энергоресурсов.

Напомним, что железные дороги ДНР и ЛНР обсудили вопросы оптимизации работы в рамках Соглашения о взаимодействии при организации железнодорожных перевозок.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.