Мониторинг цен по состоянию на 30 октября 2018: что почем в Луганске
Информация о средних мониторинговых ценах на продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости на территории Луганска.
Хлеб ржано-пшеничный 1 ед. – 11 рублей,
картофель 1 кг – 20 рублей,
морковь 1 кг – 19 рублей,
капуста 1 кг – 20 рублей,
лук 1 кг – 18 рублей,
свекла 1 кг – 20 рублей,
соль 1 кг – 14 рублей,
молоко 1 л – 42 рубля,
мука пшеничная в/с 1 кг – 17,6 рублей,
мясо птицы (тушка) 1 кг – 116 рублей,
свинина 1 кг – 300 рублей,
говядина 1 кг – 320 рублей,
сало свежее 1 кг – 180 рублей,
сахар-песок 1 кг – 42 рубля,
рис 1 кг – 50 рублей,
крупа гречневая 1 кг – 32 рубля,
крупа манная 1 кг – 22 рубля,
макаронные изделия 1 кг – 24 рубля,
яйцо куриное 1 десяток – 50 рублей,
масло подсолнечное 1 литр – 69 рублей,
масло сливочное 1 кг – 310 рублей,
чай 100 г – 33 рубля,
мыло туалетное 100 г – 20 рублей,
мыло хозяйственное 100 г – 7 рублей,
порошок стиральный 450 г – 45 рублей,
шампунь 250 мл – 55 рублей,
зубная паста 50 мл – 35 рублей,
туалетная бумага 1 шт. – 12 рублей,
спички 1 кор. – 0,8 рублей.
Информация о ценах на топливо на автозаправочных станциях Луганска
АИ 92 – 49,5 рублей за 1 л,
АИ 95 – 53,5 рубля за 1 л,
ДТ – 55,5 рублей за 1 л,
газ (пропан-бутан/метан) – 33/19 рублей за 1 л.