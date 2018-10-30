2018-10-30T14:05:25+03:00
Общество

Мониторинг цен по состоянию на 30 октября 2018: что почем в Луганске

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Луганска
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Информация о средних мониторинговых ценах на продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости на территории Луганска.

Хлеб ржано-пшеничный 1 ед. – 11 рублей,

картофель 1 кг – 20 рублей,

морковь 1 кг – 19 рублей,

капуста 1 кг – 20 рублей,

лук 1 кг – 18 рублей,

свекла 1 кг – 20 рублей,

соль 1 кг – 14 рублей,

молоко 1 л – 42 рубля,

мука пшеничная в/с 1 кг – 17,6 рублей,

мясо птицы (тушка) 1 кг – 116 рублей,

свинина 1 кг – 300 рублей,

говядина 1 кг – 320 рублей,

сало свежее 1 кг – 180 рублей,

сахар-песок 1 кг – 42 рубля,

рис 1 кг – 50 рублей,

крупа гречневая 1 кг – 32 рубля,

крупа манная 1 кг – 22 рубля,

макаронные изделия 1 кг – 24 рубля,

яйцо куриное 1 десяток – 50 рублей,

масло подсолнечное 1 литр – 69 рублей,

масло сливочное 1 кг – 310 рублей,

чай 100 г – 33 рубля,

мыло туалетное 100 г – 20 рублей,

мыло хозяйственное 100 г – 7 рублей,

порошок стиральный 450 г – 45 рублей,

шампунь 250 мл – 55 рублей,

зубная паста 50 мл – 35 рублей,

туалетная бумага 1 шт. – 12 рублей,

спички 1 кор. – 0,8 рублей.

Информация о ценах на топливо на автозаправочных станциях Луганска

АИ 92 – 49,5 рублей за 1 л,

АИ 95 – 53,5 рубля за 1 л,

ДТ – 55,5 рублей за 1 л,

газ (пропан-бутан/метан) – 33/19 рублей за 1 л.

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