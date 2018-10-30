В Луганске состоится первый матч «Кубка обладателей Кубка Донбасса» по футболу

СЕГОДНЯ 13:49 2018-10-30T13:50:20+03:00

Уже завтра на стадионе «Авангард» встретятся футбольный клуб «Далевец» (ЛНР) и спортивный клуб «Гвардеец» (ДНР)

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Первый матч «Кубка обладателей Кубка Донбасса» по футболу состоится завтра, 31 октября, в Луганске. Об этом сегодня, 30 октября, сообщили в пресс-службе Футбольного союза Донецкой Народной Республики.

— Тридцать первого октября в Луганске состоится первый матч «Кубка обладателей Кубков Донбасса — 2018» по футболу. Встретятся футбольный клуб «Далевец» (ЛНР) и спортивный клуб «Гвардеец» (ДНР), — рассказали в пресс-службе Футбольного союза ДНР.

Там отметили, что матч состоится на стадионе «Авангард» в 15:00. Ответный матч и награждение чемпионов пройдут в Донецке 7 ноября. Второй матч «Кубка обладателей Кубка Донбасса» по футболу пройдёт в спортивном клубе «Кировец».

Напомним, что турнир за Кубок обладателей Кубков проводится между командами Донецкой и Луганской Народных Республик с 2017 года. В прошлом году победа досталась макеевскому «Арсеналу».