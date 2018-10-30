2018-10-30T13:11:46+03:00
Общество

Снижение цен на бензин в ДНР с 1 ноября 2018: реальный сектор экономики начнет развиваться

Народный Совет ДНР принял закон, который в три раза сократил ставки акцизного налога на бензин и дизтопливо
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Снижение акцизной ставки на ввоз бензина и дизельного топлива в ДНР окажет существенное положительное влияние на экономику страны. Такое мнение сегодня высказал кандидат экономических наук, доцент кафедры международной экономики Донецкого национального университета Андрей Грузан, передает ДАН.

«По инициативе врио Главы ДНР Дениса Пушилина с 1 ноября 2018 года в Республике произойдет снижение цен на топливо и ГСМ. С экономической точки зрения, эффект от снижения ставок акцизного налога на моторный бензин и дизельное топливо скажется на конечной стоимости топлива на заправочных станциях, а изменение цены на топливо окажет существенное положительное влияние на всю экономику», – отметил Грузан.

Он добавил, что цена топлива зависит от многих факторов, в частности – от величины различных налогов и затраченных на производство средств. При этом налоги и акцизы составляют до 60 процентов цены литра топлива на автозаправочных станциях.

«Подешевевшее топливо может стать двигателем роста экономики страны. Практически сразу снизятся расходы населения и предприятий на транспорт, транспортная составляющая в ценах продуктов и услуг станет меньше. Освободившиеся средства пойдут на модернизацию производства и инвестиции в него», – добавил эксперт.

Грузан также считает, что в скором времени можно будет увидеть оживление в реальном секторе экономики, снижение цены на сельскохозяйственную продукцию, а также расширение ее производства. «Все это приведет к новым поступлениям в бюджет, а самое главное – к росту благосостояния людей», — резюмировал экономист.

Напомним, что 19 октября текущего года Народный Совет ДНР принял закон «О внесении изменений в статью 84 Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе», который в три раза сократил ставки акцизного налога на моторный бензин и дизельное топливо — со 150 до 50 долларов за тонну.

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