Юбилею космического полёта Георгия Берегового «Почта Донбасса» посвятила новый конверт

СЕГОДНЯ 13:03 2018-10-30T13:03:23+03:00

С сегодняшнего дня в обращение введёт также специальный почтовый штемпель, посвящённый этому событию

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Сегодня, 30 октября, государственное предприятие «Почта Донбасса» ввела в обращение новый немаркированный конверт и специальный почтовый штемпель. Новинки приурочены к юбилею космического полёта Георгия Берегового. Об этом сообщили в пресс-службе ГП «Почта Донбасса».

— Конверт украшает фотография заслуженного летчика - космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Георгия Тимофеевича Берегового. На конверте присутствует изображение боевого самолёта Ил-2, на котором Береговой во время Великой Отечественной войны совершил 186 боевых вылетов, а также изображена космическая ракета Союз-3. В качестве фона выбрано символичное изображение космического пространства, — рассказали в «Почте Донбасса».

Там добавили, что на обороте конверта размещён текст с короткой биографией Георгия Берегового. Новый конверт выпущен тиражом 1 000 экземпляров. Его стоимость – 8 российских рублей.

Напомним, Георгий Береговой побывал в космосе всего один раз в возрасте 47 лет. Это сделала его старейшим землянином, который побывал в космосе.

Подробнее о легендарном земляке читайте в материале нашего корреспондента.