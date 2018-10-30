2018-10-30T12:13:31+03:00
Политика

Мнение эксперта: Украина хочет снова отрубить Республики от связи «Водафон»

На днях украинские пограничники не пустили в ДНР сотрудников «Водафона» с запчастями для станций
Никита МАКАРЕНКОВ
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Пока что связь украинского оператора в ДНР есть, но не вездеПока что связь украинского оператора в ДНР есть, но не вездеФото: Никита МАКАРЕНКОВ
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Тот факт, что украинские пограничники не пустили сотрудников «Водафона» в ДНР для того, чтобы те доставили запчасти, может говорить о желании Украины снова отрубить Республики Донбасса от связи украинского мобильного оператора. Такое мнение «Комсомолке» высказал донецкий политолог Сергей Семенов.

- Вероятно, что Украина не желает, чтобы у нас была связь украинского мобильного оператора. По их мнению, если «Водафон» не будет работать снова, это может дестабилизировать ситуацию в Республиках. Люди, которые звонят родственниками в незележну, начнут возмущаться. Связь могут отключить лишь одним снарядом ВСУ, как это делалось и раньше, а сотрудников для ремонта пускать не будут, обвиняя ДНР в открытии огня.

Напомним, исполняющий обязанности министра связи ДНР Виктор Яценко рассказал, что на днях украинские пограничники не пустили на территорию Республики сотрудников мобильного оператора «Водафон».

– Утром 24 октября украинская сторона просто не пустила автомобиль с телекоммуникационным оборудованием через свой контрольно-пропускной пункт, тем самым нарушая договорённости и намеренно затягивая процесс стабилизации работы украинского оператора в республике, – заявил Виктор Яценко.

Тем самым украинская сторона не выполняет договоренности, которые обязались выполнить на заседании контактной группы в Минске. Тогда стороны договорились, что компания «Водафон» отправит своих сотрудников в Донецк для перевозки запасных частей к собственным базовым станциям.

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