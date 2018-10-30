За прошедшую неделю ВСУ более ста раз нарушила режим прекращения огня в ДНР

СЕГОДНЯ 12:03 2018-10-30T12:03:26+03:00

В минувшую неделю для обстрелов территории ДНР была использована тяжёлая артиллерия, танки, миномёты и другое вооружение

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С 22 по 28 октября Вооружённые силы Украины 144 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего было повреждено два дома. Неутешительные итоги прошедшей недели подвели в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— По нашим данным за минувшую неделю, с 22 по 28 октября, вооружённые формирования Украина 144 раза нарушили режим прекращения огня и бессрочное «Школьное» перемирие. В результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины пострадали два дома на территории Донецкой Народной Республики, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

При этом для обстрелов территории Республики украинские силовики применили 13 артиллеристских снарядов калибром 122 миллиметра, 102 мины калибром 120 миллиметров, 112 мин калибром 82 миллиметра, а также было произведено 22 выстрела из танка и применялся ударный беспилотный летательный аппарат.

Напомним, что за минувшие сутки было зафиксировано 23 нарушения режима прекращения огня. По территории республики выпустили 366 единиц различных боеприпасов.

Подробнее о вчерашних обстрелах читайте в материале нашего корреспондента.

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