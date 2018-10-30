2018-10-30T11:32:40+03:00
Политика

Украинская сторона так и не приступила к ремонтным работам Vodafone

Украинская сторона не пропустила через свой пункт пропуска машину с оборудованием, предназначенным для ремонта станций на территории ДНР
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта s-techniks.nethouse.ruФОТО: архив сайта s-techniks.nethouse.ru
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Несмотря на достигнутые в Минске договорённости, Украина продолжает саботировать восстановительные и ремонтные работы на каналах связи украинского мобильного оператора Vodafone. Об этом сообщил исполняющий обязанности Министра связи Донецкой Народной Республики Виктор Яценко.

— Утром 24 октября украинская сторона просто не пустила автомобиль с телекоммуникационным оборудованием через свой контрольно-пропускной пункт, тем самым нарушая договоренности и намеренно затягивая процесс стабилизации работы украинского оператора в Республике, — сказал Виктор Яценко.

Машина должна была доставить в ДНР запасные части для оборудования систем передачи данных и базовых станций, ремонта оптического кабеля, а также оборудование электропитания.

Напомним, что на очередной встрече Контактной группы в Минске, 16 октября, украинская сторона не только согласилась пропустить сотрудников компании в Донецк, чтобы те могли привезти запасные части для ремонты базовых станций, расположенных на территории Донецкой Народной Республики, но и пообещала начать восстановление сети уже в четверг, 18 октября. Тем не менее, этого не произошло.

Подробнее о достигнутых договорённостях читайте в материале нашего корреспондента.

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