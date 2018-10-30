Сжигание сухой травы в ЛНР: житель получил минно-взрывную травму

СЕГОДНЯ 10:51 2018-10-30T10:51:56+03:00

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Житель Перевальска получил минно-взрывную травму при сжигании сухой травы и мусора на приусадебном участке. Об этом сообщили в МЧС ЛНР.

«В Перевальске по улице Ужгородская, 16 во время сжигания сухой травы и мусора на приусадебном участке произошел разрыв неизвестного предмета. В результате пострадал мужчина 1960 года рождения. С диагнозом минно-взрывная травма пострадавший в состоянии средней тяжести доставлен в больницу», - говорится в сообщении.

Ранее в МЧС сообщили, что пожилой житель Красного Луча, сжигавший во дворе собственного дома сухую листву, погиб в результате вспыхнувшего пожара.