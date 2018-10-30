Обстрелы в ДНР: по территории Республики выпустили более трёхсот боеприпасов

СЕГОДНЯ 10:50 2018-10-30T10:50:35+03:00

Украинские силовики наращивают обстрелы в ДНР. В результате вооружённой агрессии ВСУ зафиксированы повреждения в Старомихайловке и Докучаевске

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Украинская армия не собирается следовать минским договорённостям и прекращать обстрелы в ДНР. За минувшие сутки было зафиксировано 23 нарушения режима прекращения огня. Есть повреждения. Об этом сегодня, 30 октября, сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— В зоне обстрела со стороны Вооружённых сил Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Доломитное, Зайцево, Донецкий аэропорт (Вольво-Центр), Спартак, Крутая Балка, Васильевка, Ясиноватая, Жабичево, Старомихайловка, Докучаевск, Ленинское, Саханка, Коминтерново, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

Отметим, что для обстрелов Старомихайловки Вооружённые силы Украины применили ударные беспилотные летательные аппараты. На населённый пункт сбросили зажигательные снаряды, в результате чего загорелся жилой дом. Позднее тем же вечером украинские силовики обстреляли пожарных, которые приехали тушить возгорание.

Кроме того, в результате вчерашних обстрелов один жилой дом пострадал в Докучаевске.

На данный момент информации о пострадавших среди мирных жителей Республики не поступала.

Для обстрелов территории Донецкой Народной Республики украинские силовики применили 366 единицы различных боеприпасов.

Напомним, что этим утром, 30 октября, украинская армия вновь открыла огонь по Старомихайловке. Повреждено семь жилых домов.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.

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