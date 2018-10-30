Этим утром ВСУ вновь подвергли обстрелу Старомихайловку. В ход пошли миномёты

СЕГОДНЯ 10:06 2018-10-30T10:06:35+03:00

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Этим утром, 30 октября, Вооружённые силы Украины вновь подвергли обстрелу населённый пункт Старомихайловка. В результате вооружённой агрессии украинских силовиков было повреждено семь жилых домов. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— Сегодня утром вооружённые формирования оставшейся части Украины открыли огонь по населённому пункту Старомихайловка. В результате обстрела многочисленные повреждения фасада, кровли и остекления получили семь жилых домов, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

Обстрел вёлся с позиций украинской армии в районе населённого пункта Красногоровка. По Старомихайловке было выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров, 29 гранат АГС, 5 гранат РПГ. Кроме того применялись крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие. Все семь повреждённых домов находятся на улице Жуковского.

На данный момент информация о жертвах не поступала.

Напомним, вчера вечером, 29 октября, украинские силовики применили боевой беспилотный летательный аппарат для обстрелов Старомихайловки. На населённый пункт сбрасывались зажигательные снаряды, в результате чего загорелся жилой дом.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.

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