Этим утром ВСУ вновь подвергли обстрелу Старомихайловку. В ход пошли миномёты
Этим утром, 30 октября, Вооружённые силы Украины вновь подвергли обстрелу населённый пункт Старомихайловка. В результате вооружённой агрессии украинских силовиков было повреждено семь жилых домов. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.
— Сегодня утром вооружённые формирования оставшейся части Украины открыли огонь по населённому пункту Старомихайловка. В результате обстрела многочисленные повреждения фасада, кровли и остекления получили семь жилых домов, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.
Обстрел вёлся с позиций украинской армии в районе населённого пункта Красногоровка. По Старомихайловке было выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров, 29 гранат АГС, 5 гранат РПГ. Кроме того применялись крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие. Все семь повреждённых домов находятся на улице Жуковского.
На данный момент информация о жертвах не поступала.
Напомним, вчера вечером, 29 октября, украинские силовики применили боевой беспилотный летательный аппарат для обстрелов Старомихайловки. На населённый пункт сбрасывались зажигательные снаряды, в результате чего загорелся жилой дом.
Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.
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