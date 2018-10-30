2018-10-30T10:06:35+03:00
Политика

Этим утром ВСУ вновь подвергли обстрелу Старомихайловку. В ход пошли миномёты

Повреждено семь жилых домов
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
ФОТО: архив сайта zabotadnr.ruФОТО: архив сайта zabotadnr.ru
Изменить размер текста:

Этим утром, 30 октября, Вооружённые силы Украины вновь подвергли обстрелу населённый пункт Старомихайловка. В результате вооружённой агрессии украинских силовиков было повреждено семь жилых домов. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— Сегодня утром вооружённые формирования оставшейся части Украины открыли огонь по населённому пункту Старомихайловка. В результате обстрела многочисленные повреждения фасада, кровли и остекления получили семь жилых домов, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

Обстрел вёлся с позиций украинской армии в районе населённого пункта Красногоровка. По Старомихайловке было выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров, 29 гранат АГС, 5 гранат РПГ. Кроме того применялись крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие. Все семь повреждённых домов находятся на улице Жуковского.

На данный момент информация о жертвах не поступала.

Напомним, вчера вечером, 29 октября, украинские силовики применили боевой беспилотный летательный аппарат для обстрелов Старомихайловки. На населённый пункт сбрасывались зажигательные снаряды, в результате чего загорелся жилой дом.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.

Читайте также:

ВСУ обстреляли пожарных, выехавших тушить дома Старомихайловки после обстрелов

В результате обстрелов со стороны ВСУ в Докучаевске повреждён жилой дом

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мониторинг цен по состоянию на 30 октября 2018: что почем в Луганске
В Луганске состоится первый матч «Кубка обладателей Кубка Донбасса» по футболу
Снижение цен на бензин в ДНР с 1 ноября 2018: реальный сектор экономики начнет развиваться
Юбилею космического полёта Георгия Берегового «Почта Донбасса» посвятила новый конверт
Мнение эксперта: Украина хочет снова отрубить Республики от связи «Водафон»
За прошедшую неделю ВСУ более ста раз нарушила режим прекращения огня в ДНР
Украинская сторона так и не приступила к ремонтным работам Vodafone
Сжигание сухой травы в ЛНР: житель получил минно-взрывную травму
Обстрелы в ДНР: по территории Республики выпустили более трёхсот боеприпасов
В результате обстрелов со стороны ВСУ в Докучаевске повреждён жилой дом
День матери в ЛНР 2018: профсоюзы проводят интересный конкурс
Обстрелы ЛНР: ВСУ два раза за сутки нарушили «перемирие»
Как правильно оформить завещание в ДНР
В ДНР за два дня выходных - шесть аварий на дорогах
Нацистов все чаще обижают несознательные украинцы
ВСУ обстреляли пожарных, выехавших тушить дома Старомихайловки после обстрелов
Дончан неожиданно поддержали в Гамбурге, признав фашизм на Украине
Украинские боевики сбрасывают с беспилотника зажигательные снаряды по Донбассу
ВСУ корректирует обстрелы Донбасса американскими локационными станциями
А нас за що? Украинские каратели находят покой в широких степях Донбасса
Наев приказал провести «антидиверсионную» зачистку в Краматорске
В краеведческом музее Донецка открылась выставка к 100-летию комсомола
«Внешторгсервис» выделит 150 миллионов рублей на социальные мероприятия в ДНР
Александр Парецкий: Нам необходима интеграция с Россией